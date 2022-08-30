العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد؛ حيث أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في العديد من المجالات، خصوصا للمشاريع التنموية واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية النرويجية، عن شكرها للعاهل الأردني على الدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين، وحرص بلادها على مواصلة الدعم الذي تقدمه للمملكة بما في ذلك للاجئين، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين الصديقين، وآليات تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي، كما تطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني، الدكتور جعفر حسان، والسفير النرويجي في عمان إيسبين ليندباك.