شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع التونسية": إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعي نهاية الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعي "بينهم 3 نساء و6 أطفال" تتراوح أعمارهم بين سنتين و54 سنة، في 11 عملية مستقلة نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان الاثنين، أن العمليات تمت بمواقع جنوب شرق صفاقس وشمال شرقي محطة المراقبة الساحلية بالرأس الأبيض وجنوب شرقي كاب زبيب وشرق تقرماس وشمال شرقي هرقلة وشمال شرقي قليبية وشمال شرقي جزيرة "قوريا" وغرب جزيرة زمبرة وقبالة محطة المراقبة الساحلية بالرأس الأبيض.