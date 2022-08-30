شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع التونسية": إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعي نهاية الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعي "بينهم 3 نساء و6 أطفال" تتراوح أعمارهم بين سنتين و54 سنة، في 11 عملية مستقلة نهاية الأسبوع الماضي.