شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء يطورون نظام ذكاء اصطناعي لتوفير الرعاية للأزمات القلبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طورت مجموعة من الباحثين نظاما للذكاء الاصطناعي قادر على تطوير أساليب تقديم الرعاية الطبية والشخصية للسيدات المصابات بالأزمات القلبية.

وتعد الأزمات القلبية أحد أهم الأسباب المؤدية للوفيات على مستوى العالم وتعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بها من الرجال وكان ذلك مصدر قلق لدى المتخصصين في الجهاز الدوري لعشرات السنين ما أثار حالة من الجدل بشأن الأسباب والتأثيرات الناتجة عن وجود قصور في أساليب العلاج المتاحة.

وعادة ما تبدأ المشكلة بأعراض تتمثل في ألم بالبطن يمتد إلى الظهر مع حالة من القيء والغثيان وذلك على عكس الأعراض التي يعاني منها الرجال، التي عادة ما تكون في صورة ألم شديد في الصدر يمتد إلى الذراع الأيسر.

وهذا الاختلاف الشديد في الأعراض يؤدي إلى صعوبة في التفسير والتشخيص من جانب العاملين في القطاع الصحي وهو ما يصاحبه بعواقب وخيمة.

تفسير العلاقة بين اختلاف الجنس ومسببات الأزمات القلبية

لذلك جاءت الدراسة الجديدة التي أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة زيورخ، ونشرتها مجلة The Lancet العلمية، لتحلل العلاقة بين اختلاف الجنس ومسببات الأزمات القلبية.

وحلل الباحثون في دراستهم بيانات 420781 مريضًا في جميع أنحاء أوروبا عانوا من أكثر أنواع النوبات القلبية شيوعًا، وأشار الباحثون إلى أن النماذج الحالية لإدارة التعامل مع مرضى الأزمات القلبية غير دقيقة عند تعاملها مع الحالات المصابة من الإناث كما أنها عادة ما تغفل بعض العوامل الصحية الحيوية المسببة للأزمات القلبية عند السيدات مقارنة بالذكور.

وهذا الاختلاف الشديد في الأعراض يؤدي إلى صعوبة في التفسير والتشخيص من جانب العاملين في القطاع الصحي وهو ما يصاحبه بعواقب وخيمة.

لذلك جاءت الدراسة الجديدة التي أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة زيورخ، ونشرتها مجلة The Lancet العلمية، لتحلل العلاقة بين اختلاف الجنس ومسببات الأزمات القلبية.

وحلل الباحثون في دراستهم بيانات 420781 مريضًا في جميع أنحاء أوروبا عانوا من أكثر أنواع النوبات القلبية شيوعًا، وأشار الباحثون إلى أن النماذج الحالية لإدارة التعامل مع مرضى الأزمات القلبية غير دقيقة عند تعاملها مع الحالات المصابة من الإناث كما أنها عادة ما تغفل بعض العوامل الصحية الحيوية المسببة للأزمات القلبية عند السيدات مقارنة بالذكور.