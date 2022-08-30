شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين وولي عهده يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في بلاده، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وما خلفته من أضرار.



وأعرب الملك حمد بن عيسى في البرقية، التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الاثنين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الباكستاني ولأهالي وذوي الضحايا ولشعب باكستان، داعيا المولى (عز وجل) أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى الرئيس الباكستاني، وإلى رئيس الوزراء الباكستاني.