شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية النرويجية: العلاقات مع الأردن مثمرة وقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفلدت إن العلاقات بين بلادها والأردن مثمرة وقوية وهناك حرص لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين، معربة عن سعادتها بوجودها في الأردن ومباحثاتها مع وزير الخارجية الأردني.

وأضافت أن مباحثاتها مع الصفدي كانت مثمرة وقوية وتناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.