اخبار الخليج

وزارة الاتصالات العراقية تنفى قطع الإنترنت وذى قار تعطل الدوام الرسمي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات العراقية تنفى قطع الإنترنت وذى قار تعطل الدوام الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، وجود أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في العراق.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن خدمة الإنترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي.

قررت محافظ ذي قار، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم غد الثلاثاء، مستثنياً من ذلك الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها".

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا