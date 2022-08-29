العراق يترأس الدورة الـ11 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، حصول العراق على رئاسة الدورة الـ(11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.



وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين - إن جهود البعثات العراقية بالخارج توجت بحصول العراق على رئاسة الدورة الـ(11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) والبروتوكولات الملحقة بها والتي تمتد للفترة (2022-2024).



وأضاف أن هذه تعد المرة الأولى التي يحصل فيها العراق على منصب رفيع يتعلق بالاتفاقية منذ انضمامه إليها في 17 مارس 2008، مشيراً إلى أن هذا المنصـب يعد من المناصب المهمة في فيينا لما يتصل به من ملفات تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولاتها (كالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية والتعاون الدولي والمساعدة التقنية وغيرها من الملفات الحيوية) وأيضاً لكون عدد الدول الأطراف في الاتفاقية كبير حيث يبلغ 190 دولة.



وتابع أن العراق سيستلم رئاسة المؤتمر الحادي عشر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في 17 أكتوبر المقبل من الرئاسة الحالية (مصر/ المجموعة الإفريقية).