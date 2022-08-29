شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين في العراق إلى مغادرة المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت يونامي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنها "تدعو جميع المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة وإخلاء المباني الحكومية، وتحث على أقصى درجات ضبط النفس".

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كافة المؤسسات التابعة له.

وكرد فعل لهذا القرار اقتحم المئات من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.

ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، كما يشهد مظاهرات عارمة احتجاجًا على الوضع السياسي في البلاد وسط مطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.