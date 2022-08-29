شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عبد اللطيف الفارس بوزارة شئون مجلس الأمة ورنا الفارس للإسكان بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الاثنين، بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة، كما صدر مرسوم بتعيين الدكتورة رنا عبد الله الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عملها وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.

وتضمن المرسوم الأميري قبول استقالة عيسى أحمد الكندري وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الدكتور محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بتعيين المستشار سعد عبد الكريم الصفران نائبا عاما.



وكان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي، المستشار جمال الجلاوي، وافق على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بتقديم موعد الاستقالة التي تقدم بها لتكون بتاريخ 7 يوليو 2022 بدلا من 1 أكتوبر 2022.



تجدر الإشارة إلى أن المستشار سعد عبد الكريم سعد الصفران عين بالنيابة العامة الكويتية منذ عام 1981 ومن عام 2006 عُين محاميا عاما، كما تقلد رئاسة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة الكويتية.