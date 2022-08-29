شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع المساعدات الإغاثية الإماراتية لدعم متضررى الجفاف بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجهات الخيرية الإماراتية وبالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث الصومالية والجهات المعنية بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأهالي والنازحين في مناطق تواجدهم ومخيماتهم، وذلك بالمناطق الأكثر تضرراً من الجفاف في منطقتي "محاس" و"متابان" بمحافظة هيران بإقليم هير شبيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، أن ذلك تم فور وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى ميناء العاصمة الصومالية "مقديشيو"، والتي تحمل على متنها أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة لتوفير الاحتياجات الضرورية لحوالي 2.5 مليون شخص تضرروا من موجة الجفاف ودعم أوضاعهم الإنسانية.

وقال سفير دولة الإمارات لدى الصومال محمد أحمد العثمان، إن إرسال المساعدات الإماراتية تم بالتعاون والتنسيق بين عدد من الجهات المانحة الإماراتية كهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية؛ من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الإغاثي للشعب الصومالي الشقيق، وفي إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معانات تلك المجتمعات وتعزز تنميتها.