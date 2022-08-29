شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يطلقان التقرير العالمى والإستراتيجية العربية للتطوع من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وجامعة الدول العربية اليوم تقرير حالة التطوع العالمي والإستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية ونيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكريستيان هاينزل المدير الإقليمي في الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وطارق النابلسي الوزير المفوض ومدير إدارة التنميه والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

ومن جانبها قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة أن الإستراتيجية الوطنيه العربيه لدعم العمل التطوعي بجامعه الدول العربية اليوم تشكل نموذج عالمي هام في هذا المجال في وقت مرت فيه المنطقه بظرف استثنائي و شكلت جائحة كورونا تحدي كبير للمنطقة لافته الي انه أثمرت جهود المتطوعين في تحسين الأوضاع مشيدة بالمبادرات المصرية في هذا المجال وهي مبادرة وعي وسفراء العمل بالاضافه الي عمل مايقدمه متطوعي الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر وكافة المنظمات.

نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن مصر دوله سباقه في تكريس عمليات التطوع وخدمه المجتمع العام وتقدم نموذج فريد في التطوع وخدمه البشر بالإضافة إلي المسؤوليه الاجتماعيه التي تعد سبيل حقيقي لتعزيز العمليه الديمقراطية ، لافته الي انه من خلال التكنولوجيا تم اتاحه التطوع للأشخاص ذوي الاعاقه مما يدعم الوصول الي اهداف التنميه المستدامة مؤكدة أن القيادة السياسيه تولي اهتماما كبيرا بالشباب والعمل العام واعلنت عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني لتعزيز العمل التنموي

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي الي أن هناك مساعي من الوزارة للعمل علي إنشاء قاعدة بيانات مستقلة للمتطوعين وسيتم من خلالها فتح باب التطوع لكافه الفئات العمريه

مشيره إلي أن هناك مليون متطوع في مجالس إدارات الجمعيات الاهليه و ٢٣٠ ألف متطوع من الشباب و ٣٠ ألف متطوع في ملف مكافحه المخدرات وأشارت وزيرة التضامن الي أنه فور الإعلان عن متطوعين لهيكل التنسيق واللوجستيات الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ cop27 المقرر نوفمبر القادم تقدم 9500 متطوع تم اختيار 1000 متطوع.