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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيما بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل أن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبسا في الظهر.

ما هي طريقة الجلوس الصحيحة لتجنب آلام الظهر؟

وقال مجلس الصحة الخليجي إنه لا توجد وضعية جلوس صحيحة 100٪، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة، وذلك حرصا على تجنب آلام الجلوس لمدة طويلة.



وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه يمكن تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس من خلال ممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعيا.

إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.

ممارسة الرياضة في الكِبر تتمتع بفوائد جمة للجسد والنفس على حد سواء.

وقالت الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة إن ممارسة الرياضة تعمل على التمتع بوزن طبيعي وتساعد في مواجهة ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، كما أنها تسهم في تحسين اللياقة البدنية وتحارب هشاشة العظام، ومن ثم تحد من خطر التعرض للسقوط وما ينجم عنه من كسور.



ومن ناحية أخرى، تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة المزاجية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، كما أنها تعمل على تحسين القدرات الذهنية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بالخرف.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة أوصت الجمعية كبار السن بالجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، مشيرة إلى أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

يرجع تمزق الأربطة إلى أسباب عدة، أبرزها الإصابات الرياضية والحوادث وحمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطئ.

ومن أهم أسباب تمزق الأربطة أيضا التحميل المفرط على الأوتار بسبب البدانة وفرط ممارسة الرياضة.

وتمزق الأربطة هو إصابة الأنسجة الضامة الكثيفة التي تربط العظام ببعضها عند التقائها بالمفصل، وذلك عند تمددها بشكل يفوق قدرتها الطبيعية بسبب حركة مفاجئة ناتجة عن السقوط أو القفز أو الالتواء، فهذا يسبب تمزقها.



وقالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إن تمزق الأربطة قد يرجع أيضا إلى بعض الأمراض المزمنة مثل النقرس وداء السكري، وكذلك تناول الستيرويدات الابتنائية على مدار فترة زمنية طويلة.

وتتمثل أعراض تمزق الأربطة في الألم عند إطالة جزء الجسم المصاب والتورم والكدمات.

ولتجنب العواقب المحتملة والمتمثلة في القيود الحركية، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الراحة والتمارين الحركية في الحالات البسيطة، والجراحة والعلاج الطبيعي في الحالات الشديدة.

صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد والسمنة فحسب، ولكن النظام الغذائي غير الصحيح قد يشكل هو الآخر ضغطا كبيرا عليها.

وأفاد خبراء تغذية بمجلة "STIMME" الألمانية بأن النظام الغذائي المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر والدهون يعزز العمليات الالتهابية، والتي تسبب مشاكل المفاصل والتهاباتها.



وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يستند إلى تناول كمية كبيرة من الخضروات والبقوليات، مثل العدس والحمص وكذلك الفواكه.

وأوصت المجلة الألمانية أيضا بالاعتماد على الزيوت النقية عالية الجودة، التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3، مثل زيت بذر الكتان أو الأسماك مثل السلمون أو الرنجة أو الماكريل.

وفي الوقت ذاته يجب تناول اللحوم باعتدال، خاصة أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من الالتهاب.