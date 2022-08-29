شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مقتل طفل وإصابة 4 آخرين فى اشتباكات طرابلس الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل منظمة يونيسف لدى ليبيا ميكيلى سيرفادى إن الاشتباكات التى اندلعت فى العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل طفل "17 عامًا" وإصابة 4 آخرين، أحدهما يبلغ من العمر خمس سنوات فقط.

وبحسب تلفزيون "الوسط" الليبى دعا سيرفادى إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال وحمايتهم في جميع الأوقات، قائلا إن الأطفال بحاجة إلى السلام.

ودارت يومى الجمعة والسبت الماضيين، اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.