شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: ملف الاقتصاد بالقمة العربية على رأس أولويات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 31 .

وأوضحت أبو غزالة أن أهم القضايا التي يتناولها الاجتماع تدور حول عدد من الموضوعات الهامة في إطار تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما في ذلك محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة، والاستثمار في الدول العربية.

وأشارت إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية لاسيما دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطاب العربي الموحد لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022، وكذلك الموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وغيرها