شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العراقى ينفذ ضربتين جويتين على أوكار داعش غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ الطيران العراقى ضربتين جويتين على أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة راوه، بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكر بيان للخلية،أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عناصر الاستخبارات العسكرية تابعت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة إحدى الأوكار عبارة عن كهف ونفق شمالى مدينة راوه، ضمن قطاع قيادة عمليات الجزيـرة .

وأضاف البيان أن هذه العناصر زودت طيران القوة الجوية بمعلومات استخبارية دقيقة الذي نفذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل، مشيراً الى أن قوة من الفرقة السابعة شرعت الى تفتيش المكان المستهدف.

