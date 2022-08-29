تطبيق المحادثات الفوري تليجرام يتيح العديد من الميزات الخفية.. تعرف عليها!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتيح تطبيق المحادثات الفوري تليجرام العديد من الميزات الخفية التي يجهلها مستخدموه، من خلالها تتحقق استفادة أكبر من التطبيق.

تطبيق المحادثات الفوري تليجرام العديد من الميزات الخفية.. تعرف عليها!

ويكشف موقع "بيزنس إنسايدر" عن مجموعة من الميزات الخفية التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق تليجرام.



ضمن أسلوب إعدادات تطبيق تليجرام للمحادثات، تتوافر ميزة لغلق المحادثات الخاصة، بخلاف الميزة الشهيرة التي يتمتع بها غالبية تطبيقات المحادثات النصية، بتأمين المحادثة على أن لا تظهر لأي طرف ثالث خارج المشاركين بها، هناك ميزة إضافية لتأمين محادثات الدردشة على تليجرام هي غلق المحادثة.

وهذه الميزة، تحمي ما تحتويه محادثات النصية من أي شخص قد يحمل هاتفك الخاص ويبدأ في تفقد ما به من رسائل، ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر خانة الخصوصية والأمان على التطبيق لهواتف آيفون وأندرويد.

من الميزات الخفية التي يتيحها تطبيق تليجرام لمستخدميه، تعيين فترة محددة بعد مرورها يتم حذف حسابك بالكامل بشكل تلقائي.

هذه الخاصية تطبق على من يريد أن يحدد مدة زمنية إذا استمر خلالها في عدم استخدام حسابه، يقوم الحساب بحذف نفسه تلقائيا، وتصلح لحالات الوفاة أو فقدان الهاتف أن نسيان كلمات المرور، ويمكن تعيين هذه الفترة من شهر إلى عام.

كما لا يلزمك تليجرام باستخدام شريحة خط هاتف لاستخدامه مثلا واكتسابا، لا يلزمك أيضا باستخدام حساب وحيد، إذ يمكنك امتلاك أكثر من حساب على تليجرام في نفس الوقت.



الأمر يمكن إتمامه بالدخول على قائمة إعدادات التطبيق، ثم الدخول على خانة إضافة حساب آخر، والبدء في إجراءات إنشاء حساب إضافي لك يمكنك استخدامه عبر هاتفك.

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى التدوينات الصوتية "بودكاست" عبر المنصة.

وقالت المنصة إنه اعتبارا من يوم الخميس الماضي يمكن للمستخدم استخدام علامة التبويب Spaces لكي يستمع إلى المدونات الصوتية الشهيرة من كل أنحاء العالم.



يذكر أن خدمة Spaces أضافتها منصة تويتر لمواجهة منافسة تطبيق المحادثات الصوتية كلوب هاوس.



وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب Spaces حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على منصة تويتر.

على سبيل المثال إذا كان المستخدم يتفاعل باستمرار مع محتوى مطبوعة معينة على موقع تويتر، فإنه قد يفضل رؤية المدونات الصوتية الصادرة عن هذه المطبوعة. كما يستطيع المستخدم ترتيب التدوينات صعودا وهبوطا من أجل تخصيص أكبر للتدوينات التي تقترحها تويتر في ضوء تفضيلات المستخدم.



وقالت تويتر "اعتبارا من اليوم، ستظهر علامة التبويب المحدثة Spaces التي تضم التدوينات الصوتية، لمجموعة من المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس".



وفي وقت سابق من هذا الشهر تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

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وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، حينها من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو/تموز حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.