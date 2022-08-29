شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تستقبل أكثر من 100 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، استقبال المدينة المنورة أكثر من 100 ألف معتمر من جنسيات متعددة منذ بدء موسم العمرة وحتى أمس، لأداء مناسك العمرة عبر مختلف المنافذ.