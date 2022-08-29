شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة شؤون الانتخابات في الكويت، صباح اليوم الإثنين، استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، لعضوية مجلس الأمة 2022.

وحسب موقع العين الإخبارى، من صباح اليوم الساعة السابعة، ولمدة عشرة أيام، ستكون لجنة شؤون الانتخابات، على موعد مع الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ممن تنطبق فيهم الشروط، التي ينص عليها القانون الكويتي.

وقال العقيد أحمد الهاجري، مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريحات صحفية إن اللجنة 5 مكاتب ضمن خمس دوائر، لاستقبال الراغبين في الترشح لمجلس الأمة 2022، في الانتخابات المقررة يوم 29 سبتمبر القادم.

وأمس الأحد دعا مجلس الوزراء الكويتي، الناخبين الكويتيين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، محددا موعدها في الـ29 من سبتمبرالقادم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في 17 أغسطسالجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).

بينما تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة)، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).