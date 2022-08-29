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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة جديدة عن أن الأدوية الخافضة للكولسترول والدهون توفر وظيفة مناعية وقائية للإناث، وأن النساء اللاتي تناولن دواء "ستاتين" أقل عرضة بنسبة 75% للإصابة بالأجسام المضادة للنواة ANA من اللاتي لم تتناولنه.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود علاقة ارتباط بين ارتفاع مستوى الدهون في الدم وبين وظائف المناعة.

دراسة: أدوية الكولسترول قد توفر وقاية مناعية للنساء



لكن وفقًا للدراسة التي نشرتها مجلة "فرونتيرز إن ميديسن"، لم تجد البروفيسورة كاثرين أندرسن من جامعة كونيكتكت أن ارتفاع مستوى الدهون يمكن أن يحفّز خلايا المناعة، ولا يوجد ارتباط قوي بين مستوى الدهون في الدم والأجسام المضادة للنواة ANA.

ووجدت أندرسن أن استخدام دواء "ستاتين" الخافض للكولسترول كان له تأثير مناعي مفيد للنساء، ولكن ليس للرجال.

وقالت أندرسن: "إن هذا الاكتشاف هام لأنه تاريخيًا استخدمت تجارب الأدوية مشاركين ذكور في الغالب، ولأن النساء لديهن ردود فعل سلبية أكثر من ستاتين، وفي كثير من الأحيان، قد لا يكون التزامهن بالدواء قويًا لأنهن يتعرضن لمزيد من الآثار الجانبية".

وبحثت هذه الدراسة فقط في العلاقة بين استخدام "ستاتين" والأجسام المضادة للنواة ANA، ويتطلع فريق البحث إلى دراسة متابعة لتحديد أسباب هذه الظاهرة الخاصة بالاستجابة المناعية للنساء وعلاقتها بالتمثيل الغذائي للدهون.



وجدت دراسة جديدة للسلوك الخامل أن الأنشطة العقلية السلبية مثل مشاهدة التلفزيون تزيد من احتمال الإصابة بالخرف، بينما يقلل منها استخدام الكمبيوتر مثلًا أثناء الجلوس.

وربطت الدراسة التي أجريت في جامعة ساوث كاليفورنيا بين الجلوس السلبي وبين زيادة مخاطر تطور الخرف في مرحلة لاحقة من العُمر، بينما وجدت تأثيرًا إيجابيًا في حالة النشاط الذهني الإيجابي، مثل القراءة واستخدام الكومبيوتر.

واقترحت الدراسة فرضية أن السلوك الذي يفعله الإنسان أثناء جلوسه يمكن أن يعوّض بعض التأثيرات السلبية لنقص النشاط البدني، فيما يتعلّق بعوامل تطوّر الخرف.

ووفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، اعتمدت الدراسة على السجلات الصحية لـ 146651 شخصًا لم يتم تشخيص الخرف لدى أي منهم وقت بداية الدراسة، وتمت متابعة السجلات لمدة 11 عامًا، ووقتها أصيب 3507 منهم بالخرف.

ولاحظ الدكتور ديفيد رايشلان المشرف على الدراسة أن النشاط البدني ليس وحده عامل النشاط المؤثر على عوامل الإصابة بالخرف، وإنما ما يفعله الإنسان خلال فترات سلوكه المستقر.

وأشارت النتائج إلى أن "الدماغ يستخدم الجلوكوز بشكل مختلف عندما نكون نشطين عقليًا من خلال: القراءة، أو حل لغز أو مشكلة، وما إلى ذلك، مقارنة بمشاهدة التلفزيون السلبي. وهناك عوامل أخرى ذات صلة كاستخدام الكمبيوتر، والذي يشمل أنشطة اجتماعية تؤثر على الصحة المعرفية والعقلية".

وقالت الدراسة إنه على الرغم من مستويات الطاقة المنخفضة التي يستهلكها الجسم أثناء الجلوس إلا أن ما تفعله أدمغتنا يختلف بشكل كبير.

ما لا يعلمه الكثيرون، هو أن أدوية الاكتئاب الأكثر شيوعًا والتي يحرص ملايين الاشخاص على تناولها، لا تؤثر من خلال إصلاح "اختلال التوازن الذي يصيب الناقلات العصبية للدماغ"، مثلما تزعم أو توحي الكثير من إعلانات الدعاية للأدوية، حسب ما تقوله الصحفية الأمريكية المعنية بالاخبار العلمية، فاي فليم.

ويرجع ذلك إلى أن الاكتئاب لا ينتج عن حدوث اختلال للتوازن الكيميائي، حسب ما ورد في تحليل جديد نُشر في صحيفة "موليكيولار سايكاتري" العلمية.

وتوضح فليم في تقرير نشرته وكالة "بلومبرف" للأنباء، أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يجب على ما يتناولون هذه الأدوية المعروفة باسم "مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية"، أن يتوقفوا عن تناولها.

من ناحية أخرى، استخدمت دراسة جديدة أخرى بيانات سريرية لإظهار أنه لا يزال من الممكن مساعدة بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، إلا أن الحصول على فهم واضح بشأن كيفية عمل هذه الأدوية وتوقيت عملها، هو أمر مهم لأنها تحظى بشعبية كبيرة.

كما أظهرت دراسة شاملة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 13% من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما قالوا إنهم أخذوا "مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية" خلال الفترة بين عامي 2015 و.2018

وقام الفريق الذي أعد الدراسة، برئاسة علماء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بدمج نتائج لعدد 232 تجربة مختلفة تقارن "مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية" مع الأدوية الوهمية لمرضى الاكتئاب. وبذلك، كان لديهم شيئ أشبه بتجربة عملاقة شملت أكثر من 73 ألف مريض. وما توصلوا إليه هو أن الأدوية الحقيقية تعمل بشكل أفضل من الأدوية الوهمية، ولكن لدى نحو 15% فقط من المرضى.

وتعد إحدى الملاحظات المهمة بشأن بيانات تجربة الدواء، هي أن تأثير الأدوية الوهمية كبير جدا، حيث تحسنت حالات نحو ثلثي المرضى الذين كانوا يتناولون الادوية الوهمية. أما هؤلاء الذين تناولوا الأدوية الحقيقية كانوا أكثر تحسنا بشكل طفيف، وكان حجم تحسنهم أفضل قليلا من أولئك الذين كانوا يتناولون الادوية الوهمية.

من ناحية أخرى، يقول أحد معدي الدراسة، وهو إيرفينج كيرش، المدير المساعد لمركز دراسات الأدوية الوهمية في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن هناك فرقا بين تأثير الأدوية الوهمية والاستجابة للعلاجات الوهمية لدى تجربة معينة، حيث أن تأثير الأدوية الوهمية هو ظاهرة نفسية تجعل الأشخاص يشعرون بتحسن بسبب إدراكهم أنهم يحصلون على العلاج.