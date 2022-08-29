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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الطبيب البريطاني مايكل موسلي، أحد أهم الأطباء المتخصصين في مجال فقدان الوزن، عن نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن بشكل سريع.

طريقة سريعة لإنقاص الوزن

وقال موسلي إن تناول المزيد من قشر الموز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع إذا تم تضمينه في نظام غذائي يومي.



يعتبر الموز مفيدا للغاية لأنه يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة والفيتامينات والمعادن، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، قد يكون لهذه العناصر الغذائية عدد من الفوائد الصحية، مثل صحة الجهاز الهضمي والقلب، لكن يجب تحديد كمية ثابتة يتم تناولها بشكل يومي.

وأشار موسلي إلى أن تلك العناصر غنية بالألياف الصحية، التي تساعد على كبح الشهية وتجعل الجسم يحرق الدهون.

فيما دعت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باويل، إلى تناول قشور الموز، مدعية أنها يمكن أن تكون "طريقة سهلة" لفقدان الوزن إذا تم تناولها بانتظام.

وذكرت باويل أنها يمكن أن توفر غذاء وافرا، وتحديدا لتقليص محيط الخصر لدى الشخص.

وقشور الموز مليئة بالبوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى، التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول المزيد منها، خاصة القشور الخضراء غير الناضجة، إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات شفط الدهون وتعتبر البديل الجراحي لإنقاص الوزن بدلًا من اتباع الأنظمة، إليكم أفضل رجيم بعد شفط الدهون.

عند الإصابة بالدهون الزائدة في الجسم مع عدم القدرة على إنقاصها من خلال الأنظمة الغذائية أو التمارين الرياضية، يلجأ البعض إلى إجراء عملية شفط الدهون حتى يصبح شكل الجسم مثالي، ولكن بعد شفط الدهون يجب اتباع رجيم لفترة من الوقت حتى لا يزيد الوزن مرة أخرى، إليكم أفضل رجيم بعد عملية شفط الدهون.

عملية شفط الدهون:

يلجأ الكثير في الآونة الأخيرة إلى عملية شفط الدهون Liposuction بعد فشل إنقاص الوزن والتخلص من الدهون بالطرق المعتادة، وتتم عملية شفط الدهون من خلال استخدام جهاز الفيزر بعد وضع مخدر موضعي أو نصفي على حسب الحالة، وتبلغ مدة العملية نحو ساعتين تقريبًا.



والجدير بالذكر أن النساء تكون أكثر إقبالا على هذه العملية حيث أنها تساعد على تنسيق الجسم بشكل كبير، كما يخضع لها الرجال لشفط الدهون الموجودة في البطن ونحت العضلات.

قبل إجراء العملية يجب اتباع بعض النصائح التي يقوم بإرشادك لها الطبيب المختص ومنها:



- تجنب ممارسة الرياضة والتمارين التي تتسبب في إجهاد الجسم.

- تناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يساعد على سرعة الاستشفاء.

- تجنب تناول الأدوية التي تتسبب في سيولة الدم ومنها الإسبرين.

- التوقف عن التدخين والمشروبات الكحولية.

- أخذ قسط كافي من النوم حتى يتم الوقاية من التعب والإجهاد أثناء وبعد العملية.

أفضل رجيم بعد عملية شفط الدهون:

يعد الرجيم الغني بالبروتين من أفضل أنواع الرجيم بعد عملية شفط الدهون على أن يكون النظام قليل الدهون والكربوهيدرات، حتى لا تتراكم الدهون مرة أخرى بالأماكن التي تم شفط الدهون منها، ويمكنك استشارة أخصائي التغذية لوضع خطة تغذية يمكن إتباعها بعد شفط الدهون.

من المهم أن يتم تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم في هذه الفترة والإعتماد على الفواكه والخضروات والحبوب، والأطعمة التي تحتوي على البروتين ومنتجات الألبان قليلة الدهون، وشرب الماء بكثرة حتى يتم ترطيب الجسم بالشكل اللازم حيث أن هذا يقلل من الإصابة بالتورم بعد عملية شفط الدهون.

هل يزيد الوزن بعد عملية شفط الدهون؟

من الممكن أن يتعرض الوزن إلى الزيادة مرة أخرى حيث لا يوجد ما يمنع من تكون الخلايا الدهنية مرة أخرى، ولهذا من المهم الحفاظ على الوزن بعد شفط الدهون وهذا من خلال اتباع النظام الغذائي الصحي، كما أنه من الممكن أن يقوم بعملية شفط الدهون مرة أخرى.

تمارين بعد عملية شفط الدهون:

- بعد عملية شفط الدهون عليك أن تتوقف عن ممارسة الرياضة لمدة لا تتجاوز 4 أسابيع وخاصة التمارين التي تعتمد على الأحمال الثقيلة والتي تكون مجهدة.

- بعد مرور 4 أسابيع يمكنك ممارسة الرياضة بالتدريج حيث يمكنك البدء برياضة المشي على جهاز المشي الرياضي، حيث يمكن المشي عليها بسرعة 1.5 كم في الساعة في الأسبوع الأول، ويتم زيادتها تدريجيًا في الأسبوع الثاني على أن تكون 3 كم في الساعة، والأسبوع الثالث تصل إلى 4.5 كم تقريبا.

- بعد مرور الوقت الكافي يمكنك اللجوء إلى تمارين القوة وتمارين القلب التي تساعد على منع الدهون قبل أن تتكون مرة أخرى.

- يجب أن تكون التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي الصحي حتى لا يتم الحصول على المزيد من الدهون مرة أخرى.