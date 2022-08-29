شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران. كما تتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة" .

الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة البحر: خفيف الموج إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:09 المد الثاني عند الساعة 23:17 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 50 15 دبي 40 29 65 15 الشارقة 41 28 70 15 عجمان 39 29 65 20 أم القيوين 40 27 70 25 رأس الخيمة 41 25 65 20 الفجيرة 35 29 80 45 العين 41 27 60 15 ليوا 43 27 65 20 الرويس 39 28 75 30 السلع 39 29 80 25 دلما 37 32 75 40 طنب الكبرى 37 31 80 40 طنب الصغرى 37 31 80 40 أبو موسى 37 31 80 40 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

أما ليلا فهو حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية.. درجة الحرارة الصغرى: 29 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب أحيانا.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، أما ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام

درجة الحرارة العظمى 40 م درجة الحرارة الصغرى 30 م.. الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%