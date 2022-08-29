شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية - تونسية لتطوير التبادل التجاري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التجارة الجزائري كمال رزيق مع نظيرته التونسية فضيلة رابحي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير المبادلات التجارية.



جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد 8" الذي تستضيفه تونس.



وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، أن وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق، التقى بوزيرة التجارة التونسية فضيلة رابحي، لبحث تنمية العلاقات التجارية بين البلدين مع التطرق لعدة قضايا ذات اهتمام مشترك.