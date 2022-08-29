شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون القانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون القانونية البحريني السيد يوسف عبد الحسين خلف، خلال لقائه سفير اليابان بالمملكة مياموتو ماسايوكي، مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجال القانوني.



ونوه الوزير البحريني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين وحرص مملكة البحرين على تطوير مسارات التعاون لتشمل آفاقاً أرحب بما يحقق الأهداف الثنائية المشتركة.



من جانبه، أشاد سفير اليابان بجهود مملكة البحرين في الارتقاء بالقطاع القانوني، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.