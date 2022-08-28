شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحريني يؤكد التزام بلاده بتعزيز مجالات التنسيق مع كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية غير المقيم في كندا الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، خلال لقائه مع السفيرة ساندرا مكارديل، مساعدة نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا، التزام بلاده بتعزيز العلاقات من خلال زيادة التنسيق الثنائي المشترك، وأهمية تنمية وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادي، والعلمي والثقافي والطبي، مشيرا إلى تطلع مملكة البحرين إلى الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية الثنائية بين مملكة البحرين وكندا.



وخلال الاجتماع، أشاد السفير البحريني - في إطار زيارته الرسمية إلى كندا، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وكندا والتي تمتد لما يقارب 50 عامًا، معربًا عن تقدير المملكة لمواقف كندا الداعمة لحماية السلم والأمن الدوليين والتزامها تجاه ضمان أمن الملاحة البحرية من خلال مشاركتها في القوات البحرية المشتركة، وكذلك مساعدتها الإنسانية للدول المتضررة في المنطقة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على بذل الجهود الحثيثة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الإرهاب بما يكفل السلام والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.



من جانبها، أكدت سفيرة كندا أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيز وترسيخ أواصر الصداقة والتشاور الثنائي بينهما، معربة عن تطلع حكومتها لاستضافة الاجتماع الثاني من المشاورات السياسية الثنائية بين مملكة البحرين وكندا في مدينة أوتاوا خلال شهر سبتمبر المقبل.