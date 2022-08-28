شكرا لقرائتكم خبر عن "تيكاد 8" بتونس: اتفاقية تعاون للمساهمة فى التنمية المستدامة بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون على هامش القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التي استضافتها تونس على مدى يومين.