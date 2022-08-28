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الأمن العراقي يعلن مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الأحد، مقتل انتحاري وإصابة آخر في محافظة كركوك شمالي البلاد.


وقالت العمليات المشتركة في كركوك - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات كركوك من قتل انتحاري وجرح آخر ضمن سلسلة جبال دولان".


يذكر أن خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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