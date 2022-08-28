شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعلن مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الأحد، مقتل انتحاري وإصابة آخر في محافظة كركوك شمالي البلاد.



وقالت العمليات المشتركة في كركوك - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات كركوك من قتل انتحاري وجرح آخر ضمن سلسلة جبال دولان".



يذكر أن خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.