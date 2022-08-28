شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نركز على الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، أن الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأت أعمالها، باللجنة الاجتماعية للمجلس، وأنها أطلعت اللجنة على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، موضحة أنها ركزت على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة.

وذكرت غزالة، أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 1 سبتمبر القادم، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 2 سبتمبر، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف تبدأ أعمالها يوم 29/8/2022، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وأنها سوف تُدلي بتصريحات في هذا الإطار.