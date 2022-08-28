شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات رسمية عراقية حول سبل تجاوز الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية أنه تمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.

كما جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية في العراق وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.