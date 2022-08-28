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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين واقع الكهرباء والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد.

اجتماع في عدن يناقش واقع الكهرباء في المحافظات المحررة والتحديات التي تواجهها

وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة، إلى السبل الكفيلة لتحسين خدمة الكهرباء وتحقيق كافة الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء لتلبية تطلعات المواطنين في هذا الشأن.

وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير مانع بن يمين رؤية الوزارة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات واحراز النجاح المطلوب والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين كافة قطاعات الكهرباء لتحقيق النتائج المرجوة

وشدد على ضرورة استعادة المؤسسة العامة للكهرباء لدورها المطلوب والحيوي في الأشراف على كافة مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة بما يساهم من تعزيز اداء ودور المناطق في خدمة المواطنين والقيام بواجباتها. وتحصيل الايرادات.. لافتًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق افضل النتائج المرجوة وتولى مصالح الموطنين اهتمامًا كبيرًا.

وأكد الوزير بن يمين اهتمام قيادة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقطاع الكهرباء وتقديم الدعم من أجل النهوض بواقع الخدمة موجها كافة المناطق في اعداد الخطط والتصورات المطلوبة والتحلي بالواقعية المطلوبة الخالية من تعقيدات الماضي وتبادل المقترحات والافكار بسلاسة ومراعاة الواقع.. لافتًا إلى أنه ليس امامنا سوى طريق واحد هو النجاح ولا غير وعلينا ان نحول من المعاناة إلى روح للابداع والابتكار للحلول الخلاقة.

\اطلع فريق حكومي من محافظة مأرب خلال زياراتٍ ميدانية على تجارب عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية في العاصمة الرواندية كيغالي؛ وإمكانية الاستفادة منها في التعافي وإعادة الاعمار والتنمية بمأرب وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية لرواندا التي تستمر عدة أيام.

واستهل الفريق جولته الميدانية بزيارة متحف "لنتذكر" وسط العاصمة كيغالي؛ الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي وكذلك نصب "جيسوزي" التذكاري حيث دُفن أكثر من ربع مليون شخص من ضحايا هذه الإبادة من أبناء قبائل التوتسي.

وزار الفريق الحكومي ومؤسسات ومنشئات حكومية خدمية واطلعوا على أنشطتها وآليات عملها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومدى الاستفادة من التجارب والمشاريع الخدمية الناجحة في تطوير وتحديث المنظومة الخدمية في محافظة مأرب.

كما زار الفريق الحكومي وزارة البنية التحتية وناقش مع المسؤولين إمكانية الاستفادة من التجربة الرواندية الرائدة في هذا القطاع، واستمعوا من المسؤولين إلى شرح موجز عن تجربتهم في إعادة الاعمار وبناء وتشييد المدن الحضرية ووحدات الجوار التابعة لها بأسلوب عصري حديث تتوفر فيه كل المقومات والخدمات الأساسية بالاضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية والأسواق الشعبية وتحسينها وإيصال الخدمات الاساسية إليها.

واطلع الفريق على قرية الكرامة السكنية النموذجية كإحدى نماذج مشاريع التخطيط الحضرية الناجحة من الميدان، والتقوا بسكانها الذين تم نقلهم من مناطق العشوائيات وتسكينهم في القرية،وتعرفوا منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم في القرية مقارنة بمناطقهم السابقة في العشوائيات.

وفي جانب المياه والكهرباء والاصحاح البيئي التقى فريق مأرب الحكومي بقيادة هيئة المياه والطاقة والصرف الصحي وناقشوا معهم عددًا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية قبل أن يرافقونهم في جولةٍ ميدانية إلى عدد من محطات الكهرباء والتحلية ومعالجة الصرف الصحي، كما اطلع الفريق على آليات تنظيم النقل في المدينة والنظافة والتحسين ووسائل جمع المخلفات وفرزها وإتلافها وأساليب تدويرها بطرق علمية حديثة وصديقة للبيئة وكيفية استغلال ما تم إعادة تدويره منها في بناء وتشييد المدن وتحسينها.

دشنت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية اليوم بعدن سلسلة ورش العمل المسحية للموارد والخدمات والكادر الصحي بمرافق الوزارة بمختلف المحافظات.

فعالية اليوم تأتي ضمن محور عدن يشارك فيها 35 من مدراء مكاتب الصحة ومدخلي البيانات بمديريات محافظتي عدن والضالع سيتعرفون على مدى يومين على نظام مراقبة الموارد والخدمات الصحية ومسح المرافق للعام 2022م في منصة هيرامز المحدثة وتحديث البيانات وأهمية نظام الهيرمز واليات العمل فيه.

وخلال التدشين أوضح مدير المعلومات والبحوث بوزارة الصحة الدكتور احمد السعيدي مراحل العمل المختلفة بتكوينات نظام الهيرمز وانعكاساتها الايجابية على مجمل النظام الصحي بالبلاد.

إلى ذلك اكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ادهم اسماعيل ومدير مشروع رأس المال البشري بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة نيكول أهمية هذه الورش في تقوية النظام الصحي وتوفير معلومات صحية وقاعدة بيانات سليمة.. داعيين إلى ضرورة تنقيح المعلومات المدخلة الموصلة إلى تحديد الاحتياجات المطلوبة.