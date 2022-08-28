شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة أمين عام الأمم المتحدة تجري مباحثات مع رئيس تونس حول التنمية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر. وفق وكالة سبوتنيك.

وذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد، أن هذا اللقاء تمحور حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.

كما تطرق اللقاء كذلك للعلاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات وشهد استعراض الفرص المتاحة للجانبين لتنويع هذه الشراكات وتوسيعها.

يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية افتتحت أمس السبت أعمالها برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد.