شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يحث الأطراف الليبية على الانخراط فى حوار حقيقى لمعالجة المأزق السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي، لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها، ودعا تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات، كما دعا إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" استعداد المنظمة لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا، وأشار إلى أنه يتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس؛ ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

بدورها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة - بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس - مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

ودعت البعثة، في تغريدة على تويتر، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.