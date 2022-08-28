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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور أنس الفرج، أخصائي الغدد الصماء والسكري، في المركز الطبي الأوروبي بموسكو، أن مرض السكري يهدد العيون والرؤية.

تعرف على عواقب مرض السكري على العيون

ويشير الأخصائي، في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الخطر يهدد الأوعية الدموية الدقيقة المسؤولة عن إمداد العيون بالدم.

ويقول، "عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يصبح ساما للجسم. وهذا يؤثر بصورة مباشرة في الأوعية الدموية، حيث تبدأ تتلف تدريجيا. وتتضرر أولا وقبل غيرها الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العيون والكلى".

ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من انحرافات في الأوعية الدموية الدقيقة في العيون، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة. لأن "العيون هي مرآة لصحة الشخص المصاب بالسكري".

ويؤكد الأخصائي، على أن الرؤية يمكن أن تتضرر من السكري، ولكن هذا يظهر عادة في المراحل المتقدمة من المرض. لذلك من المهم جدا البدء بالعلاج مبكرا وفي الوقت المناسب واتباع توصيات ونصائح الطبيب.

تفيد الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، بأن تناول الحليب مع البسكويت ليلا، يحسن المزاج. ولكن مثل هذا العشاء يضر بصحة بعض الناس.



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك، إلى أن الحليب الدافئ مع البسكويت هو في الواقع مزيج كلاسيكي يقدم غالبا قبل النوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 3-4 أعوام. كما أن العديد من البالغين يحبون هذا المزيج، لأنه يحسن المزاج ويساعد على النوم بسرعة.

ووفقا لها، لحمض التربتوفان الأميني الموجود في الحليب تأثير مهدئ. وهذا الحمض عند غلي الحليب يتجمع في الرغوة، ويجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار.

وتقول، "الحليب مصدر للتربتوفان فقط إذا لم تزل الرغوة من الحليب المغلي، لأنه عند إزالتها يزول الحمض الأميني معها. لذلك عند غلي الحليب يجب أن يخفق. وحمض التربتوفان هو مقدمة لهرمون السعادة السيروتونين الذي يعتبر في الليل مهدئا".



وتوضح الخبيرة لماذا يحب الكثيرون شرب الحليب في الليل مع البسكويت.

وتقول، "البسكويت، من مضادات الاكتئاب مثل الحلويات. لذلك فإن الحليب مع البسكويت هو مزيج مثالي له تأثير مهدئ وحتى منوم إلى حد ما".

وتضيف، ولكن هذا لا يلائم الجميع. فهو غير ملائم للمصابين بالنوع الأول أو الثاني من مرض السكري، وكذلك لمن يعاني من الوزن الزائد والسمنة.

وتقول، "يجب على المصابين بالنوع الأول من مرض السكري التحكم في مستوى الأنسولين، والحليب الممزوج بالبسكويت سيزيد بالتأكيد من مستوى الجلوكوز، ما يتطلب التعديل. وبالنسبة للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، هذا المزيج سيزيد من وزنهم عند تناوله يوميا في الليل. صحيح الحليب ليس عالي السعرات الحرارية، بيد أن البسكويت غني بالسعرات الحرارية، التي لا ينفقها الشخص في الليل، لذلك تتحول إلى أنسجة دهنية".

وتضيف، البسكويت يبطئ عملية امتصاص الكالسيوم، بغض النظر عن نوع الدقيق المصنوع منه.

وتقول، "جميع أنواع الحبوب تحتوي على مواد تعيق امتصاص الكالسيوم. والجسم يتخلص من الكالسيوم في الليل. لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من الزبادي أو الحليب قبل النوم لتعويض نقص الكالسيوم. ولكن إذا أضفنا البسكويت إلى الحليب، يختل امتصاص الكالسيوم، وبالمناسبة، كلما ارتفعت نسبة الدسم في الحليب يكون أفضل، لأن الكالسيوم يمتص مع الدهون".

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن مستوى السكر في الدم يمكن أن يرتفع حتى عند تناول أطعمة مرة، إذا كان مؤشر نسبة السكر فيها مرتفعا مثل الجعة.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أطعمة من الدقيق الأبيض المحتوية على السكر، يمكن أن تسبب زيادة حادة في مستوى السكر بالدم. كما أن الأطعمة المرة مثل الجعة يمكن أن تسبب نفس الشيء.

وتقول، "جميع المشروبات الغازية المحلاة، التي تهيج الغشاء المخاطي، تساعد على تسريع امتصاص السكر. كما يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم عند تناول الحلويات والمواد المصنوعة من الدقيق الأبيض. وقد تكون هذه المواد مرة المذاق، ولكن مؤشر نسبة السكر فيها مرتفع مثل الجعة. ويرتفع مستوى السكر بصورة حادة عند تناول أطعمة من الدقيق الأبيض مع السكر".

ووفقا لها، من الأفضل تناول أطعمة لا تساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتقول، "غالبا ما تكون هذه الأطعمة غير محلاة، مثل الخضروات الورقية والخضار، حتى أنها قادرة على امتصاص السكر الموجود في الدم وتعويض مستواه".

وتشير، إلى أن العوامل الأخرى التي تساعد على تطور مرض السكري وحالة ما قبل السكري، هي مقاومة الأنسولين، الاستعداد الوراثي والإجهاد المزمن والوزن الزائد.