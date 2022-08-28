شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى ، أن تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهاراً على بعض المناطق الداخلية مثيرة للغبار.



الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار العالق