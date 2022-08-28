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سفير أمريكا بليبيا يدعو لتقريب وجهات النظر بين مجلسى النواب والأعلى للدولة

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القاهرة - سامية سيد - حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف في ليبيا على تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها .

وأعرب ريتشارد نورلاند ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، عن إدانة واشنطن لاندلاع أعمال العنف في طرابلس، داعيا إلى إجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمحاصرين .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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