شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بليبيا يدعو لتقريب وجهات النظر بين مجلسى النواب والأعلى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف في ليبيا على تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها .