شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بليبيا يدعو لتقريب وجهات النظر بين مجلسى النواب والأعلى للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف في ليبيا على تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها .
وأعرب ريتشارد نورلاند ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، عن إدانة واشنطن لاندلاع أعمال العنف في طرابلس، داعيا إلى إجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمحاصرين .