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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو، أخصائية أمراض القلب الروسية، التاثير الإيجابي للأفوكادو في عمل القلب لاحتوائه على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة.

تأثير الأفوكادو في القلب

وتشير الأخصائية، إلى أن الأفوكادو يحتوي على البوتاسيوم المسؤول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب. وأن استبدال الدهون الحيوانية بدهون نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24-26 بالمئة.

وتضيف، كما أن الأفوكادو يحتوي على عناصر السيليكون والبورون والنيكل، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

وتقول، "يتميز الأفوكادو، في أنه يحتوي بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات وألياف غذائية. وتساعد هذه المواد مجتمعة على امتصاص بعضها البعض، وتعزز تأثيرها الإيجابي في الجسم".

وتشير، إلى أنه لا توجد موانع لتناول الأفوكادو، باستثناء التحسس الفردي من الفاكهة. كما يجب الأخذ بالاعتبار أنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

يعد التمرين أحد ركائز العديد من الأدلة حول كيفية العيش لفترة أطول. ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق حرق الدهون وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.

ويعد نظام القلب والأوعية الدموية جزءا مهما من الجسم وأحد العناصر الأساسية للياقة البدنية والصحة العامة. والسبب في ذلك هو الحاجة إلى ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية بما في ذلك تلك التي تشكل نظام القلب والأوعية الدموية المعني مثل الرئتين والقلب. وعلاوة على ذلك، كلما زاد الأكسجين الذي يمكن ضخه إلى مركز التحكم في الجسم، الدماغ، سيكون العضو أكثر صحة على المدى الطويل. ويشكل التمرين جزءا من مجموعة من الأدوات المتاحة لشخص ما للمساعدة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لدراسة من عام 2015، ارتبط الاستخدام المتكرر للساونا بانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة. وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة لاحقة في 2018 أن الاستحمام بالساونا ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث أحداث قلبية وعائية قاتلة.

وقارنت دراسة جديدة نُشرت هذه المرة في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء من قبل جامعة جيفاسكيلا في فنلندا، تأثير الاستحمام بالساونا مع ممارسة الرياضة وممارسة الرياضة بمفردها.

ولأغراض البحث، جندت الدراسة 48 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما لكل منهم عامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السمنة أو التدخين أو حالة قلبية وعائية ذات صلة مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

وبعد الانتهاء من الدراسة، وجد أن المجموعة التي جمعت بين ممارسة الرياضة والاستحمام في الساونا كانت لديها درجة أعلى من اللياقة القلبية التنفسية (CRF)، واحدة تم قياسها من خلال الحد الأقصى لامتصاص الأكسجين.

وعلاوة على ذلك، عانت هذه المجموعة أيضا من انخفاض في ضغط الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بالمجموعتين الأخريين.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، إيرريك لي: "ما نعرفه من الأدبيات هو أن فترة ما بعد التمرين هي ما يُعرف باسم "نافذة الفرصة"، حيث تكون هناك حساسية محسّنة للأنسولين ومستويات شحوم دم متضائلة (دون أكثر من 60-90 دقيقة). وهذا يقدم نفسه كفرصة مثالية للتدخلات المقترنة مثل العلاج بالحرارة، وفي هذه الحالة، الاستحمام بالساونا. وبالإضافة إلى ذلك، خلال فترة ما بعد التمرين، ترتفع العوامل المولدة للأوعية وبالتالي فإن تغيير تدفق الدم أو توصيل الأكسجين بعد التمرين يمكن أن يكون له تأثير إضافي أو تآزري على الإشارات المولدة للأوعية الناتجة عن التمرين وحده، على الرغم من أن هذا لم يثبت بعد تجريبيا في البشر".

وما يعنيه هذا هو أن الاستحمام بالساونا استغل فترة ما بعد التمرين ليكون بمثابة علاج للقلب.

وفي غضون ذلك، أضاف البروفيسور كريستوفر مينسون من جامعة أوريغون: "من المحتمل أن تتجلى بعض هذه التغييرات من خلال استجابة أكبر لبروتين الصدمة الحرارية (HSP) في [مجموعة التمارين والساونا] مقابل مجموعة التمارين وحدها. ومن المعروف أن HSPs لها العديد من الآثار المفيدة على صحة الأوعية الدموية، ووظيفة البطانة، ووظيفة القلب عند تنظيمها".

حذر باحثون من أن التدخين يسبب أضرارا للقلب أكثر مما كان يُعتقد.

وعلى مدى عقود، عرف الخبراء أن التدخين يمكن أن يسبب انسداد الشرايين، والذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 4000 شخص الآن أن السجائر يمكن أن تجعل القلوب أكثر سمكا وأضعف. ونتيجة لذلك، يكافحون لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وكلما زاد تدخين الشخص، أصبحت وظيفة قلبه أسوأ.

ومع ذلك، وجد الخبراء أن القلب يمكن أن يرتد إلى حد ما - لذلك لم يفت الأوان على الإطلاق للإقلاع عن التدخين، كما قال أطباء القلب الدنماركيون.

وقالت الدكتورة إيفا هولت، من مستشفى هيرليف وجينتوفتي في كوبنهاغن والمعدة الرئيسية للدراسة: "تشير دراستنا إلى أن التدخين لا يضر الأوعية الدموية فحسب، بل يضر القلب بشكل مباشر أيضا. والخبر السار هو أن بعض الضرر يمكن عكسه من خلال الإقلاع".

وأظهرت عشرات الدراسات أن التدخين مرتبط بفشل القلب - عندما لا تضخ عضلة القلب الدم في جميع أنحاء الجسم كما ينبغي، عادة بسبب ضعفها الشديد أو تيبسها.



ونتيجة لذلك، لا يحصل الجسم على الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها ليعمل بشكل طبيعي.

ومع ذلك، لم يتم فحص العلاقة بين التدخين وبنية القلب بشكل كامل.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة سابقة، فحصت صحة قلب 3874 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و99 عاما لا يعانون من أمراض القلب.

وأكمل المتطوعون استبيانات حول تاريخ التدخين لديهم وخضعوا لفحص القلب، والذي قدم معلومات عن هيكله ومدى نجاحه.

ثم قارنت هولت وزملاؤها مسح القلب للمدخنين الحاليين بمن لم يدخنوا قط.

وكان ما يقرب من خمس المشاركين من المدخنين الحاليين (18.6%)، في حين أن 40.9% كانوا يدخنون و40.5% لم يدخنوا أبدا.

وتظهر النتائج، التي ستعرض في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة يوم الجمعة، أن المدخنين الحاليين لديهم قلوب أثخن وأضعف وأثقل من أولئك الذين لم يدخنوا قط.

وكان البطين الأيسر، وهو أهم جزء في القلب، يحتوي على حجم دم أصغر وقوة أقل لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

واكتشف الفريق أيضا أن التغييرات في القلب ساءت فيما يتعلق بكمية تدخين الشخص.

وعلى مدى 10 سنوات، أصبحت قلوب أولئك الذين استمروا في التدخين أثقل وأضعف، مقارنة بأولئك الذين أقلعوا عن التدخين.

وقالت هولت: "كلما زاد تدخينك، أصبحت وظيفة قلبك أسوأ. ويمكن للقلب أن يتعافى إلى حد ما مع الإقلاع عن التدخين، لذلك لم يفت الأوان بعد للإقلاع عنه".

ويُعتقد أن السبعة آلاف مادة كيميائية في التبغ - بما في ذلك القطران وغيرها من المواد التي يمكن أن تضيق الشرايين وتضر بالأوعية الدموية - هي السبب وراء بعض الأضرار التي يلحقها التدخين بالقلب.

وفي الوقت نفسه، يرتبط النيكوتين - وهو مادة سامة تسبب الإدمان وموجودة في التبغ - ارتباطا وثيقا بالزيادات الخطيرة في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ويؤدي التدخين أيضا إلى إطلاق غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون، الذي يحل محل الأكسجين في الدم - ما يقلل من توافر الأكسجين للقلب.