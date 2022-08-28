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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن التغذية الصحيحة تساعد على تحمل الرحلات الجوية.

ما هي أفضل الأطعمة أثناء الرحلات الجوية؟



وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الرحلات الجوية تؤثر في جسم الإنسان. ولكي نخفف عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر.

وتقول، "لا أنصح أبدا بتناول الطعام حتى الشبع. ويجب أن يكون طعاما بسيطا وخاصة أثناء الرحلات الجوية الطويلة. ومن الأفضل الامتناع عن تناول اللحوم المقلية والبطاطس وسلطات المايونيز والمشروبات الغازية. لأنها يمكن أن تسبب إزعاجات وعدم الراحة، خاصة وأن الجسم في الطائرة يكون في حالة إجهاد".

وتضيف، يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل لتجلط الدم تجنب تناول أي طعام دهني خلال الرحلة الجوية، والاكتفاء بتناول طعام غني بالبروتين مثل البيض مع الخضروات، خاصة أن هذه المواد تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة.

وتشير، كما أن التاثير السلبي للكحول يزداد على متن الطائرة. وأفضل المشروبات في الرحلات الجوية هي عصير الطماطم والماء وشاي الأعشاب.

وتقول، "يخشى الكثيرون ركوب الطائرة، لذلك يشربون الكحول. ولكن هذا ممنوع منعا باتا. ويمكن بدلا من ذلك شرب شاي مهديء. ووقد تكون القهوة مفيدة، بيد أن الكافيين يزيد من خطر لزوجة الدم".

وتضيف، من الأفضل قبل الرحلة الجوية تناول أطعمة خفيفة تعطي شعورا بالشبع، وكذلك بعض أنواع السلطات من دون أي إضافات دهنية. لأنه كلما كان الطعام بسيطا، يكون من السهل على الجسم تحمل عبء الرحلة الجوية.

وتنصح الخبيرة بتوخي الحذر من تناول منتجات الألبان المخمرة والحليب، لأنها قد تسبب عدم الراحة لدى الشخص الذي يبقى في وضعية الجلوس لفترة طويلة. كما أن تناول الفاكهة يمكن أن يؤثر سلبا في عمل الأمعاء.

تنصح الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، بعدم تناول أطعمة حادة المذاق ودهنية وبقول ومشروبات سكرية وغازية محلاة، خلال الرحلة الجوية.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات تسبب انتفاخ البطن ومشكلات في الجهاز الهضمي في ظروف انخفاض الضغط الجوي. كما لا ينصح بإضافة الملح إلى الطعام في الطائرة، لأن حساسية مستقبلات التذوق تنخفض في ظروف انخفاض الضغط الجوي على ارتفاع 10 آلاف متر.

وتضيف، أن زيادة الجفاف على متن الطائرة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، وبالتالي إلى الإرهاق والصداع. لذلك تنصح بشرب المزيد من الماء النقي، وتناول الخضار والفواكه الطازجة، والوقوف والمشي لتحسين التدفق الليمفاوي والدم وتجنب تجلط الدم.

كشفت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، ما إذا كانت الفواكه ستعوض عن الأطعمة الأخرى في الجو الحار. وهل هذه الحمية مفيدة؟

تشير الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الناس في الجو الحار يميلون إلى تناول أطعمة خفيفة. لأن الجسم يسخن في درجة حرارة الهواء المرتفعة، وتنخفض الشهية، ويحاول كل شخص شرب كمية من السوائل أكثر من المعتاد. لذلك يفضل البعض تناول الفواكه بدلا من وجبات الفطور والغداء أو العشاء. ولكن "خفة" الفواكه خادعة، لأنها قد تكون ذات سعرات حرارية عالية.

وتقول، "عند تناول كمية كبيرة من الفواكه، نحصل على سعرات حرارية زائدة، ما يؤثر في الوزن. لذلك يجب أخذ النظام الغذائي بالاعتبار. فقد يحتاج الشخص إلى سعرات حرارية خلال اليوم. لذلك يميل إلى تناول الحلويات. والفواكه حلوة وطازجة".

وتضيف، صحيح تحتوي الفواكه على مواد ضرورية للإنسان، ولكن لا يمكنها تعويض الأطعمة الأخرى.

وتقول، "هناك من حيث المبدأ لا يوجد سوى الكربوهيدرات بنسبة عالية. أي لا وجود للدهون والبروتينات بكميات كافية. أي أن الاكتفاء بتناول الفواكه فقط ليس مفيدا جدا".

وتضيف، "يمكن أن تتكون إحدى الوجبات من الفواكه فقط. ويمكن أن تكون وجبة الفطور. لأنها تعطي سوائل إضافية بعد النوم، تنعش وتحسن توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ التام. ولتنظيف الفواكه بصورة صحيحة، يجب نقعها مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك شطفها وتناولها".