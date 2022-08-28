شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ياسمين الخطيب.. إطلالة مكشوفة بمايوه أحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، صورة لها على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لتلقى الصورة آلاف التفاعل في لحظات.

واختفت الصورة من صفحة الإعلامية المصرية، قبل إعادتها من جديد يعد إجراء تعديل عليها، وإتاحة الصورة لمتابعيها من جديد، لكنها ألقت على الصورة ذاتها دون تعديل عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ياسمين بمايوه أحمر اللون، وهي داخل حمام سباحة، دون أي تعليق على الصورة إلا من قلب أزرق اللون فحسب.

ولاقت الصورة رواجا سريعا وتفاعلا كبيرا في دقائق، وشاركها بعض متابعيها على صفحاتهم الشخصية، معلقين على الصورة بأنها جميلة.

وعلق البعض على الصورة لياسمين الخطيب، ممتدحين جمالها، فيما قالت لها ولاء خاطر معلقة على الصورة "أجمل بكتير من غير مكياج".

وكانت الخطيب قد أثارت الجدل منذ فترة وكتبت عبر حسابها على فيسبوك، أنها حاولت الانتحار، عبر تناول جرعات كبيرة من حبوب معينة، وحين لم يفلح الأمر، فإنها بذلك عادت لحياة "بغيضة قاسية". مشيرة إلى أنها لا تعاني من صدمة عاطفية أو ما شابه.

وقالت على صفحتها على فيسبوك "سأعترف بكل شجاعة، أنا أعاني من الـ "BPD" لتسلط بذلك الضوء على مرض "اضطراب الشخصية الحدية" (BPD) وهو اختصار لـ(Borderline personality disorder).