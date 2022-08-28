شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفرضون قيودا على تحركات الأسر فى الحدائق والمرتفعات بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جماعة الحوثيين فى اليمن، قيودا على تحركات الأسر والعائلات في الحدائق والمرتفعات الجبلية المطلة على صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقال سكان مدينة صنعاء - حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية السبت - "إن أفراد الحوثيين يرتدون زي الشرطة وينتشرون في المتنزهات والمساحات داخل حديقتي (السبعين) و(فن سيتي) التي استولت عليها مؤخرا، ويقومون بتفتيش العائلات ويطالبونهم بإظهار البطاقات العائلية وعقود الزواج، أو يقتادونهم إلى السجن".



وشدد السكان على أنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز مالي من قبل المسلحين الحوثيين في تلك المتنزهات والتي حولتها تلك الجماعة إلى مواقع بوليسية وانتهاك للحريات الشخصية.



وتلجأ المئات من الأسر في صنعاء للخروج إلى الحدائق أو المرتفعات الجبلية المطلة على المدينة بغرض التنزه والترويح عن النفس، ولكنها لا تسلم من التضييق من قبل عناصر الحوثيين.