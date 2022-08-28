شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تحث كافة الأطراف الليبية على وقف العنف وتدعو إلى الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حرصها على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها، وذلك في ضوء متابعتها للتطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.