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"الصحة الليبية": ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 مصابا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصّحة الليبية، ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلعت منذ الجمعة بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية، إلى 163 حالة. 

وأشارت "الصحة الليبية" - في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية - إلى أن الحالات تتراوح بين 23 قتيلا و140 مصابا حتى الآن.. مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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