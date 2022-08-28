شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الليبية": ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصّحة الليبية، ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلعت منذ الجمعة بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية، إلى 163 حالة.