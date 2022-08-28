شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الليبية": ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 مصابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصّحة الليبية، ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلعت منذ الجمعة بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية، إلى 163 حالة.
وأشارت "الصحة الليبية" - في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية - إلى أن الحالات تتراوح بين 23 قتيلا و140 مصابا حتى الآن.. مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.