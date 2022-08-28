شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تُزيل جدارية للشهيدة شيرين أبو عاقلة داخل الخط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، جدارية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة "باقة الغربية" داخل الخط الأخضر.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قبل إزالة الجدارية المنزل الذي قام سكانه برسمها وأنه تم تهديد سكان المنزل بمحو الجدارية أو التنغيص عليهم.



ووصف أهالي "باقة الغربية" التصرّف بـ "الاستفزازي والمهين" بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.



وقالت الرسامة عدن أبو مخ "هذا هو المعنى الحقيقي للعيش تحت احتلال، مجرد عمل فني وجدارية لصحفية شهيدة غطت أحداث فلسطين وتواجدت في كل محفل فيها، يغيظهم لدرجة محوها.. سنعيد رسمها من جديد".



وأضافت أبو مخ قائلة "الجميع مدعو لرسم الجدارية من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي يوم الاثنين المقبل الساعة الخامسة مساء".