شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى ليبيا وندعو للحوار ووقف العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس؛ إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس /الجمعة/.

ودعت الجزائر، في بيان صحفي صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم /السبت/، جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسئولية.

وشددت الجزائر على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبر مكسبا هاما في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.



وأهابت الجزائر بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية العمل على إنهاء التدخلات في الشئون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لإحياء مسار التسوية السياسية السلمية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة.