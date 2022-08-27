شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تدعو للوقف الفورى للاشتباكات فى العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم عن بيان البعثة الأممية دعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكدت البعثة الأممية على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.