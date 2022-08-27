شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصف زيارة نظيره الفرنسى بالناجحة والضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ناجحة، متميزة وضرورية.

وأوضح تبون، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي انعقدت اليوم /السبت/ بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين بالعاصمة على هامش الانتهاء من توقيع 5 اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين، أنه تم الاتفاق على تأسيس لجنة تضم مؤرخين من البلدين للتعامل مع ملف "الذاكرة" ومعالجته من الزاوية التاريخية وليس من الزاوية السياسية، وانطلاقه خلال 15 يوما.



وأضاف الرئيس الجزائري أنه اتفق مع نظيره الفرنسي بشأن المستقبل الذي يعني البلدين، نظرا لكون فرنسا من القوى الكبرى أوروبيا وكون بلاده من بين القوى المؤثرة إفريقيا، مشيرا إلى أن البلدان سيعملان في الكثير من المجالات خارج العلاقات الثنائية، لاسيما في الإطار الإفريقي.



ونوه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالاجتماع الأمني رفيع المستوى بين البلدين، الذي انعقد، أمس، وضم مختلف الأجهزة الأمنية في البلدين بحضور رئيسي البلدين؛ مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بهذا المستوى منذ الاستقلال، ومن شأنه أن يبشر بعمل مشترك لصالح محيط البلدين.