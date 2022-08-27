شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فى الأردن يوم السبت محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون، قادمة من سوريا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، وتحدث مصدر عسكرى مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضى السورية.

وأفاد المصدر العسكري بأنه تم ضُبط مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة تحوي 578 كف حشيش و6.447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع لاريكا، وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.

وأكد المصدر العسكري أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وقال إن القوات المسلحة الأردنية - تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردنى.