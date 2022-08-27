شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 15 ألفا و50 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت وزارة الداخلية السعودية، 15 ألفا و50 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة وتم ترحيل 12 ألفا و810 مخالفين.

وذكرت الوزارة ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 18 وحتى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن ضبط 15 ألفا و50 مخالفا، منهم 9 آلاف و28 مخالفا لنظام الإقامة و4 آلاف و92 مخالفا لنظام أمن الحدود و1930 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 364 شخصا، كما تم ضبط 48 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 46 ألفا و730 وافدا مخالفا منهم 43 ألفا و773 رجلا، و2957 امرأة، فيما تمت إحالة 35 ألفا و653 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2195 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12 ألفا و810 مخالفين.

وحذرت الداخلية السعودية ،من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.