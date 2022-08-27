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العراق يعلن تضامنه مع باكستان جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول

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القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم السبت، تضامنه مع باكستان جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن تضامنها مع باكستان، حكومةً وشعباً، جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول التي وقعت مؤخّراً، مُخَلِّفةً خسائرَ ماديّة وبشريّة.

وأعربت الخارجية العراقية عن مواساتها لعائلات الضحايا والمفقودين، والرجاء لحكومة باكستان وشعبها بتجاوز هذه الأوقات الصعبة، داعية للجرحى بعاجل الشفاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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