شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تضامنه مع باكستان جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم السبت، تضامنه مع باكستان جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن تضامنها مع باكستان، حكومةً وشعباً، جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول التي وقعت مؤخّراً، مُخَلِّفةً خسائرَ ماديّة وبشريّة.

وأعربت الخارجية العراقية عن مواساتها لعائلات الضحايا والمفقودين، والرجاء لحكومة باكستان وشعبها بتجاوز هذه الأوقات الصعبة، داعية للجرحى بعاجل الشفاء.