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الكويت: تعزيز الإجراءات الأمنية فى المنافذ والموانئ للسيطرة على التهريب

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القاهرة - سامية سيد - وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بضرورة العمل على تطبيق الربط الآلي بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية وتعزيز الإجراءات الأمنية والجمركية في منافذ وموانئ الكويت.

وشدد الشيخ طلال خالد الأحمد - في تصريح اليوم الجمعة - على معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من الجهات المعنية للسيطرة على محاولات التهريب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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