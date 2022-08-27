شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد تضامنها مع باكستان إثر تعرضها للأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية السعودية، تضامن المملكة مع جمهورية باكستان، عقب سقوط ضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات وإصابات ومفقودين.

وأعربت الخارجية السعودية ـ في بيان لها ـ عن خالص التعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، متمنية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد طالب أمس بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة والتي أدت إلى وفاة 937 شخصا منذ منتصف يونيو وحتى الآن .

وكتب شهبار شريف تغريدة على تويتر قائلا:"تسببت موجة الأمطار المستمرة في دمار في جميع أنحاء البلاد"، موجها الشكر للبلدان والمنظمات التي قدمت دعماً .

من جهة أخرى، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من التدخل الطارئ لإغاثة الشعب الصومالي للمساهمة في الحد من انتشار الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها الصومال حاليا .

وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت بأنه سيتم توزيع مساعدات غذائية مع تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مناطق النزوح والجفاف بقيمة إجمالية للمشروعات في مرحلتها الثانية التي تقدر بأكثر من 740 مليون ريال سعودي".