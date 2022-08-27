شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين بانفجار جنوب غربي بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران أمس بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وقالت السلطات المحلية :" إن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، وأطلقت عملية تمشيط بحثا عن منفذي العملية"، وفق ما نشرت وكالة "واس".

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني، بأن مدفعية الجيش قصفت 3 أهداف لداعش في حمرين.

وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية، إن "مدفعية الجيش عالجت 3 اهداف لداعش في محيط حوض الطبج في أطراف تل حمرين ٦٥كم كم شمال شرق بعقوبة".