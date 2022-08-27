اخبار الخليج

مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين بانفجار جنوب غربي بعقوبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين بانفجار جنوب غربي بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران أمس بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وقالت السلطات المحلية :" إن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، وأطلقت عملية تمشيط بحثا عن منفذي العملية"، وفق ما نشرت وكالة "واس".

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني، بأن مدفعية الجيش قصفت 3 أهداف لداعش في حمرين.

وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية، إن "مدفعية الجيش عالجت 3 اهداف لداعش في محيط حوض الطبج في أطراف تل حمرين ٦٥كم كم شمال شرق بعقوبة".

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا